Nike Dri-FIT ADV A.P.S. 男子速干训练背心具备出众导湿速干性能，简约百搭，助你随时随地攻克不同训练计划。此款单品出自 Axis Performance System (A.P.S.) 系列，根据运动员的反馈数据和运动解析匠心打造。右侧设有口袋，即使与其他 A.P.S. 服装叠搭也可使用。

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