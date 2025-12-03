Nike Dri-FIT ADV Ace
速干网球遮阳帽
29% 折让
Nike Dri-FIT ADV Ace 速干网球遮阳帽专为网球爱好者打造，可调节、短帽檐，场上场下皆可佩戴。打孔设计为关键部位营造出色透气性，导湿速干材料助你保持清爽。短帽檐设计，帮助减少干扰因素，助你自信发挥出色表现。
- 显示颜色： 加农绿/煤黑/白色
- 款式： FB6443-017
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干材料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 背面固定带可轻松调节，打造恰到好处的贴合感
- 按照头部出汗部位构图，在帽冠周围融入匠心排布的透气孔
- 内里融入透气孔设计，提升透气性
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。下帽檐：100% 聚酯纤维。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
