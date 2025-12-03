 
Nike Dri-FIT ADV Ace 速干网球遮阳帽 - 加农绿/煤黑/白色

Nike Dri-FIT ADV Ace

速干网球遮阳帽

29% 折让

Nike Dri-FIT ADV Ace 速干网球遮阳帽专为网球爱好者打造，可调节、短帽檐，场上场下皆可佩戴。打孔设计为关键部位营造出色透气性，导湿速干材料助你保持清爽。短帽檐设计，帮助减少干扰因素，助你自信发挥出色表现。


  • 显示颜色： 加农绿/煤黑/白色
  • 款式： FB6443-017

Nike Dri-FIT ADV Ace

29% 折让

Nike Dri-FIT ADV Ace 速干网球遮阳帽专为网球爱好者打造，可调节、短帽檐，场上场下皆可佩戴。打孔设计为关键部位营造出色透气性，导湿速干材料助你保持清爽。短帽檐设计，帮助减少干扰因素，助你自信发挥出色表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干材料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 背面固定带可轻松调节，打造恰到好处的贴合感
  • 按照头部出汗部位构图，在帽冠周围融入匠心排布的透气孔
  • 内里融入透气孔设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。下帽檐：100% 聚酯纤维。里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 加农绿/煤黑/白色
  • 款式： FB6443-017

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。