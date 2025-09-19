Nike Dri-FIT ADV Fly
AeroAdapt 速干软顶运动帽
16% 折让
戴上 Nike Dri-FIT ADV Fly AeroAdapt 速干软顶运动帽，升级造型格调，畅享训练新体验。该运动帽采用低帽冠设计和运动风版型，是跑步、举重和上训练课的理想之选。导湿速干面料结合 AeroAdapt 侧拼接，令你保持清爽舒适。背面弹力绳搭配易于调节的栓扣，可根据训练需求调整至理想贴合度。
- 显示颜色： 亮深红
- 款式： FJ0736-635
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用导湿速干的透气拼接设计，塑就心无旁骛的运动体验
- 背面松紧绳搭配栓扣，可轻松调节至理想贴合度
- 轻盈梭织拼接设计，塑就轻松舒适感受
产品细节
