Nike Dri-FIT Challenger
男子速干百搭短裤（无衬裤）
46% 折让
Nike Dri-FIT Challenger 男子速干百搭短裤（无衬裤）为跑步、训练和瑜伽运动匠心打造，采用标准版型，轻盈舒适，助你在运动时发挥上佳表现。该短裤不仅适用于跑步，舒适口袋设计，不会让你从跑道前往健身房时产生不适感。
- 显示颜色： 烟灰/烟灰/黑
- 款式： DV9345-084
导湿速干
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
舒适体验，助力比赛
该款短裤采用轻盈梭织面料，侧下方搭配网眼拼接，助你保持舒爽。侧边开衩设计，塑就畅动自如的迈步体验。
安全收纳
插手口袋设计，令钥匙或卡片等基本小物件触手可及。后身口袋搭配魔术贴粘扣设计，可收纳其他物品。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 轻盈梭织面料
- 侧边口袋搭配后身魔术贴粘扣口袋，提供充裕的收纳空间
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
