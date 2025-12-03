Nike Dri-FIT Club
速干软顶金属耐克勾运动帽
30% 折让
Nike Dri-FIT Club 速干软顶金属耐克勾运动帽采用软顶设计，彰显耐克勾风范。弧形帽檐搭配金属耐克勾标志，塑就简约利落外观；导湿速干面料，帮助保持干爽舒适，助你尽情沐浴在明媚暖阳下。
- 显示颜色： 黑/金属银
- 款式： FB5372-010
其他细节
- Club 运动帽采用软顶设计，塑就日常时尚风范
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 斜纹面料，质感轻盈
- 耐克勾品牌标志金属夹扣，便于轻松调节贴合度
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 金属耐克勾标志
- 可调式金属夹扣搭配压纹耐克勾
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。