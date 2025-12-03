 
Nike Dri-FIT Club 速干软顶金属耐克勾运动帽 - 黑/金属银

Nike Dri-FIT Club

速干软顶金属耐克勾运动帽

黑/金属银
深藏青/金属银

Nike Dri-FIT Club 速干软顶金属耐克勾运动帽采用软顶设计，彰显耐克勾风范。弧形帽檐搭配金属耐克勾标志，塑就简约利落外观；导湿速干面料，帮助保持干爽舒适，助你尽情沐浴在明媚暖阳下。


  • 显示颜色： 黑/金属银
  • 款式： FB5372-010

其他细节

  • Club 运动帽采用软顶设计，塑就日常时尚风范
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 斜纹面料，质感轻盈
  • 耐克勾品牌标志金属夹扣，便于轻松调节贴合度

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 金属耐克勾标志
  • 可调式金属夹扣搭配压纹耐克勾
  • 手洗
