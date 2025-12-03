Nike Dri-FIT Club
Rafa 纳达尔速干软顶运动帽
25% 折让
他是红土球场上的常胜冠军，是一位伟大的网球运动员。Nike Dri-FIT Club Rafa 纳达尔速干软顶运动帽采用软顶设计，塑就广受青睐的经典贴合感，彰显拉菲尔·纳达尔传奇风范。采用导湿速干面料，助你在赛场内外保持清爽。饰有纳达尔的标志性公牛标志，彰显王者风采。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5600-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- Nike AeroBill 技术兼具透气性和导湿速干的舒适感受，塑就心无旁骛的运动体验
- 融入打孔拼接设计，提升透气性
- 斜纹面料，轻盈舒适
- 魔术贴粘扣设计，轻松调节松紧度，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
