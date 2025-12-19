 
Nike Dri-FIT Club Rafa 纳达尔速干软顶运动帽 - 黑/白色

10% 折让

他是红土球场上的常胜冠军，是一位伟大的网球运动员。Nike Dri-FIT Club Rafa 纳达尔速干软顶运动帽采用软顶设计，塑就广受青睐的经典贴合感，彰显拉菲尔·纳达尔传奇风范。采用导湿速干面料，助你在赛场内外保持清爽。饰有纳达尔的标志性公牛标志，彰显王者风采。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5600-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • Nike AeroBill 技术兼具透气性和导湿速干的舒适感受，塑就心无旁骛的运动体验
  • 融入打孔拼接设计，提升透气性
  • 斜纹面料，轻盈舒适
  • 魔术贴粘扣设计，轻松调节松紧度，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。