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      Nike Dri-FIT DNA

      大童（男孩）透气速干篮球短裤

      ¥229

      白色/黑
      黑/白色
      神秘深海蓝/白色

      无论是在家练习投篮技巧，还是和朋友在公园激战一场，宽松款 Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤皆可轻松驾驭。采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。右侧拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： FJ6802-100

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