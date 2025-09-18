 
Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤 - 黑

Nike Dri-FIT DNA

大童（男孩）速干篮球短裤

26% 折让

Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤宽松实穿，助你轻松驾驭不同场合。 采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。 右髋配有拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM3394-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动、无拘无束
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 裤脚条纹镶边
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
