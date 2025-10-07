Nike Dri-FIT DNA
大童（男孩）速干篮球短裤
48% 折让
Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤宽松实穿，助你轻松驾驭不同场合。 采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。 右髋配有拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM3394-010
Nike Dri-FIT DNA
48% 折让
Nike Dri-FIT DNA 大童（男孩）速干篮球短裤宽松实穿，助你轻松驾驭不同场合。 采用舒适针织面料，可导湿速干，让你在运球、冲刺及投篮时畅享干爽，心无旁骛。 右髋配有拉链口袋，可安全存放随身小物，让你安心在篮球场上拼抢，无需担心物品遗落。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性，助你舒适畅动、无拘无束
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 裤脚条纹镶边
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM3394-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。