穿上 Nike Dri-FIT Elite Power 女子速干球衣，化身精英，型动出彩。该球衣采用聚酯纤维面料，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。可与配套的 Nike Dri-FIT Elite Power 女子短裤搭配穿着，打造风格统一的造型，发挥出色表现。

穿上 Nike Dri-FIT Elite Power 女子速干球衣，化身精英，型动出彩。该球衣采用聚酯纤维面料，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。可与配套的 Nike Dri-FIT Elite Power 女子短裤搭配穿着，打造风格统一的造型，发挥出色表现。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。