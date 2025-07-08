Nike Dri-FIT Essentials
大童（男孩）透气速干平角内裤（3 条）
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Essentials 大童（男孩）速干平角内裤（3 条）是运动穿搭的理想良伴，采用弹性针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，畅动自如。弹性腰部，营造舒适贴合感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/暗灰
- 款式： FB0407-010
柔软舒适，日常佳选
Nike Dri-FIT Essentials 大童（男孩）速干平角内裤（3 条）是运动穿搭的理想良伴，采用弹性针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，畅动自如。弹性腰部，营造舒适贴合感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
产品细节
- 包含三条平角内裤
- 聚酯纤维/氨纶
