 
Nike Dri-FIT Essentials 大童（男孩）透气速干平角内裤（3 条） - 黑/暗灰

Nike Dri-FIT Essentials

大童（男孩）透气速干平角内裤（3 条）

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT Essentials 大童（男孩）速干平角内裤（3 条）是运动穿搭的理想良伴，采用弹性针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，畅动自如。弹性腰部，营造舒适贴合感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/暗灰
  • 款式： FB0407-010

Nike Dri-FIT Essentials

柔软舒适，日常佳选

产品细节

  • 包含三条平角内裤
  • 聚酯纤维/氨纶
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    特别说明：因本商品的特殊使用性质，不支持七天无理由退换货（质量原因除外）。详情请见此处

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！特别说明：因本商品的特殊性，不支持七天无理由退换货（质量问题除外）。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。