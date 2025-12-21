 
Nike Dri-FIT Fast 女子透气速干中腰跑步九分裤 - 黑

Nike Dri-FIT Fast

女子透气速干中腰跑步九分裤

40% 折让

Nike Dri-FIT Fast 女子速干中腰跑步九分裤质感轻盈且可导湿速干，巧妙平衡舒适度与弹性，塑就自如运动体验。锥形裤腿助你无拘畅跑，插手口袋可供存放随身物品，外加膝盖后侧的网眼拼接设计，助你在跑步升温之际畅享出众透气感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB7030-010

Nike Dri-FIT Fast

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
  • 腰部搭配抽绳，供你打造理想贴合感

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 中腰设计
  • 九分裤长度
  • 可机洗
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB7030-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
