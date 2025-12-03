Nike Dri-FIT Fast
女子透气速干中腰跑步九分裤
48% 折让
Nike Dri-FIT Fast 女子速干中腰跑步九分裤质感轻盈且可导湿速干，巧妙平衡舒适度与弹性，塑就自如运动体验。锥形裤腿助你无拘畅跑，插手口袋可供存放随身物品，外加膝盖后侧的网眼拼接设计，助你在跑步升温之际畅享出众透气感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB7030-010
Nike Dri-FIT Fast
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
- 腰部搭配抽绳，供你打造理想贴合感
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 中腰设计
- 九分裤长度
- 可机洗
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
