Nike Dri-FIT Form
男子速干百搭短裤（无衬裤）
43% 折让
Nike Dri-FIT Form 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽运动匠心设计，助你轻松调整日常训练。采用导湿速干面料，塑就顺滑质感和简约贴合感，从声嘶力竭的举重训练到大汗淋漓的热瑜伽课程，皆可助你自如畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV9858-010
速干设计，助力运动
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
畅动自如，自信飞扬
梭织面料顺滑轻盈，胯下拼接助你自如畅动，发挥上佳表现。弹性腰部设计，舒适贴合。
便捷收纳
侧边口袋，帮助收纳钥匙和卡片等小物件。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练打造
- 无衬里设计
- 轻盈梭织面料
- 侧边储物口袋
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
