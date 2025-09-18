Nike Dri-FIT Hyverse
男子速干无袖训练背心
Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV9842-010
Nike Dri-FIT Hyverse
Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 针织面料，柔软顺滑
- 平缝结构，舒适亲肤
产品细节
- 左侧胸部饰有耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DV9842-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。