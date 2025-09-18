 
Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心 - 白色/黑

Nike Dri-FIT Hyverse

男子速干无袖训练背心

17% 折让

Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV9842-100

Nike Dri-FIT Hyverse

17% 折让

Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 针织面料，柔软顺滑
  • 平缝结构，舒适亲肤

产品细节

  • 左侧胸部饰有耐克勾勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DV9842-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。