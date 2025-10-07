Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。

Nike Dri-FIT Hyverse 男子速干无袖训练背心采用导湿速干技术，助你攻克高强度训练，无论是急速奔跑、在健身房开练还是在瑜伽垫上静心冥想，皆可应你所需。匠心设计，助你全力开练，成就出色表现。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。