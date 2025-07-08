Nike Dri-FIT Miler
大童（男孩）透气速干短袖训练上衣
30% 折让
穿上 Nike Dri-FIT Miler 大童（男孩）速干短袖训练上衣，随时畅享迅疾跑步体验。柔软面料结合 Dri-FIT 技术，助你在鏖战中保持干爽。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 冰川蓝
- 款式： DD3055-474
Nike Dri-FIT Miler
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其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 冰川蓝
- 款式： DD3055-474
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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