Nike Dri-FIT Miler 男子速干跑步背心，助力日常畅跑。采用导湿速干面料，质感轻盈，舒适干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DV9322-010
轻盈设计，自由畅动
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 下摆开衩设计，造就无拘运动体验
产品细节
- 下摆开衩设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
