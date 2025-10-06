Nike Dri-FIT Multi
大童（男孩）速干舒爽长裤
46% 折让
即使并非晴天，也可以来一场酣畅淋漓的训练。Nike Dri-FIT Multi 大童（男孩）速干长裤采用梭织面料，缔造舒适感受，助你轻松畅玩。导湿速干技术巧搭打孔侧拼接，助你在课间休息奔跑玩耍、训练或周末休闲时保持干爽。
- 显示颜色： 烟灰蓝/黑
- 款式： FN8371-006
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
