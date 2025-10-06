 
Nike Dri-FIT Multi 大童（男孩）速干舒爽长裤 - 烟灰蓝/黑

Nike Dri-FIT Multi

大童（男孩）速干舒爽长裤

46% 折让

即使并非晴天，也可以来一场酣畅淋漓的训练。Nike Dri-FIT Multi 大童（男孩）速干长裤采用梭织面料，缔造舒适感受，助你轻松畅玩。导湿速干技术巧搭打孔侧拼接，助你在课间休息奔跑玩耍、训练或周末休闲时保持干爽。


  • 显示颜色： 烟灰蓝/黑
  • 款式： FN8371-006

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
  • 弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 反光细节
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
