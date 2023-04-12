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      (LeBron James) Nike Dri-FIT "MVP"

      男子 NBA T恤

      ¥259

      Nike Dri-FIT "MVP" T恤采用匠心打造，向赛场中的 MVP 精英球员致敬。运用柔软面料结合速干技术，巧搭以青铜像为灵感的勒布朗·詹姆斯图案。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： BV1525-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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