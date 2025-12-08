 
Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干舒爽梭织训练长裤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT One

大童（女孩）速干舒爽梭织训练长裤

33% 折让

3，2，1……出发！穿上 Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤，活力开练，从容驾驭多种活动。长裤采用舒适非凡的梭织面料，助孩子如瞪羚般疾速奔跑、如长颈鹿般自如伸展，让运动表现破新高。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2857-010

Nike Dri-FIT One

33% 折让

3，2，1……出发！穿上 Nike Dri-FIT One 大童（女孩）速干梭织训练长裤，活力开练，从容驾驭多种活动。长裤采用舒适非凡的梭织面料，助孩子如瞪羚般疾速奔跑、如长颈鹿般自如伸展，让运动表现破新高。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 腰部搭配三行压线设计，易于穿脱，缔造舒适稳固的贴合感
  • 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 印有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2857-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。