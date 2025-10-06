Nike Dri-FIT One 女子速干中腰二合一短裤专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可助你轻松驾驭。柔软梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。舒适内置紧身短裤可帮助减少摩擦，缔造舒适包覆体验，助你专心挑战自我。

Nike Dri-FIT One 女子速干中腰二合一短裤专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可助你轻松驾驭。柔软梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。舒适内置紧身短裤可帮助减少摩擦，缔造舒适包覆体验，助你专心挑战自我。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。