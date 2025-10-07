Nike Dri-FIT One
女子速干中腰二合一短裤
10% 折让
Nike Dri-FIT One 女子速干中腰二合一短裤专为不同场合设计，无论是长途步行、高强度间歇训练，还是出差奔波，皆可助你轻松驾驭。柔软梭织面料巧妙结合导湿速干技术，令你在训练时保持干爽，畅享非凡舒适感受。舒适内置紧身短裤可帮助减少摩擦，缔造舒适包覆体验，助你专心挑战自我。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DX6013-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后腰内侧和内置紧身短裤设有口袋，令小物件触手可及
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 面料：100% 聚酯纤维。紧身裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 弹性中腰设计
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
