 
Nike Dri-FIT Performance Basics 幼童速干运动短袜（6 双） - 调色暗灰/黑

Nike Dri-FIT Performance Basics

幼童速干运动短袜（6 双）

28% 折让

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT Performance Basics 幼童速干运动短袜（6 双）提供有力支撑，尽显 Nike 运动鞋魅力。疏松针织袜面，营造出色透气性；罗纹足弓支撑板带，有助提升包覆效果；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳之际帮助减缓冲击力；Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助稚嫩双足保持干爽，令孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色： 调色暗灰/黑
  • 款式： DO5212-063

其他细节

  • 内含 6 双袜子
  • 袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗

产品细节

