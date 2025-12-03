 
Nike Dri-FIT Primary 男子速干训练T恤 - 白色/白色

Nike Dri-FIT Primary

男子速干训练T恤

45% 折让

Nike Dri-FIT Primary 男子速干训练T恤可导湿速干，无论跑步、骑车、举重还是伸展，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对训练挑战。柔软舒适面料结合腋下透气刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持清爽。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DV9832-100

Nike Dri-FIT Primary

45% 折让

Nike Dri-FIT Primary 男子速干训练T恤可导湿速干，无论跑步、骑车、举重还是伸展，皆可带来出众包覆效果，助你从容应对训练挑战。柔软舒适面料结合腋下透气刺绣孔眼设计，助你在训练过程中保持清爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 针织面料，质感柔软
  • 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持清爽
  • 腋下拼接设计，让你灵活畅动，发挥上佳表现

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 罗纹领口
  • 棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DV9832-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。