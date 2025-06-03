 

Nike Dri-FIT Ready

男子透气速干训练背心

¥249¥29916% 折让

Nike Dri-FIT Ready 男子速干训练背心采用导湿速干技术，助你在健身时保持舒爽。导湿速干透气面料结合休闲设计，在训练升温之际帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/冷灰/白色
  • 款式： DV9814-010

Nike Dri-FIT Ready

¥249¥29916% 折让

Nike Dri-FIT Ready 男子速干训练背心采用导湿速干技术，助你在健身时保持舒爽。导湿速干透气面料结合休闲设计，在训练升温之际帮助保持干爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 透气网眼布面料，帮助保持舒爽
  • 平缝设计，顺滑亲肤

产品细节

  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冷灰/白色
  • 款式： DV9814-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。