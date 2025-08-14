Nike Dri-FIT Ready 男子速干短袖训练上衣搭载导湿速干技术，助你在健身活动中保持干爽。轻盈透气面料结合休闲剪裁，在训练升温之际帮助保持清爽。斜裁衣袖设计，无论是健身房举重训练还是户外伸展，皆可为你缔造出众运动体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。