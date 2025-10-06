Nike Dri-FIT Standard Issue
男子速干套头篮球连帽衫
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT Standard Issue 男子速干套头篮球连帽衫采用导湿速干技术，巧妙糅合经典外观与现代性能体验，助你在篮球场外彰显出众风范。柔软厚实质感结合出色包覆效果，随穿随享出众体验。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： DQ5819-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 厚实法式毛圈面料，塑就柔软舒适的穿着感受
- 右侧设有拉链口袋，营造充裕存储空间，可轻松收纳大部分手机
产品细节
- 领口、侧边拼接、袖口和下摆采用罗纹设计
- 正面口袋
- NIKE STANDARD ISSUE 梭织标签
- 刺绣耐克勾勾图案
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
