Nike
Dri-FIT Stock Crossover 男子速干球衣
19% 折让
穿上 Nike Dri-FIT Stock Crossover 男子速干球衣，展现出色步法。该球衣采用轻盈聚酯纤维面料，搭载导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适，助你专注比赛，发挥上佳表现。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8638-010
其他细节
留白设计，方便根据团队或个人风格定制专属球衣
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
