Nike Dri-FIT Stride
男子透气速干二合一跑步短裤
45% 折让
Nike Dri-FIT Stride 男子速干二合一跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。背面上部两侧采用打孔设计，提升透气效果。内置短裤，提升包覆效果和支撑力。需要随身携带随身小物吗？背面配有大小适中的口袋，可供存放基本物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 烟灰/暗烟灰/黑
- 款式： DM4760-084
引爆疾速，无拘运动
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后侧上部两侧融入透气面料，帮助保持清爽。
向前迈步，奋力拼搏
Stride 短裤，为运动而生。腰部焕新升级，助你灵活无拘，疾速畅跑。
安心收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋内设防潮层，提供储物空间的同时，帮助物品保持干爽。
其他细节
- 内置短裤，提升包覆效果和支撑力
- 弹性腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节支撑感受
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。后拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。紧身裤/紧身裤前片中心里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
