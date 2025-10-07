Nike Dri-FIT Stride 男子速干二合一跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。背面上部两侧采用打孔设计，提升透气效果。内置短裤，提升包覆效果和支撑力。需要随身携带随身小物吗？背面配有大小适中的口袋，可供存放基本物件。此外，该产品含有再生聚酯纤维。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

