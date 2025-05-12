Nike Dri-FIT Stride 男子速干无衬里跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带物品吗？这款短裤后身配有拉链口袋，方便存放基本物品。结合侧边口袋，便于收纳钥匙或卡片。

Nike Dri-FIT Stride 男子速干无衬里跑步短裤质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带物品吗？这款短裤后身配有拉链口袋，方便存放基本物品。结合侧边口袋，便于收纳钥匙或卡片。

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