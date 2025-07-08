 
Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 黑/黑

Nike Dri-FIT Stride

男子速干跑步短裤（含衬裤）

22% 折让

灵活调速，保持动力。Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用含有再生聚酯纤维面料制成，质感轻盈，塑就无拘运动体验。后身上部两侧透气性升级，缔造柔滑触感。需要随身携带手机吗？这款短裤背面设有口袋，方便存放设备。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DM4756-010

Nike Dri-FIT Stride

22% 折让

引爆疾速，无拘运动

灵活调速，保持动力。Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（含衬裤）采用含有再生聚酯纤维面料制成，质感轻盈，塑就无拘运动体验。后身上部两侧透气性升级，缔造柔滑触感。需要随身携带手机吗？这款短裤背面设有口袋，方便存放设备。

导湿速干，酷爽升级

柔滑面料结合 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。后身上部两侧融入透气面料，帮助畅享舒爽。

向前迈步，奋力拼搏

Stride 短裤，为运动而生。弹性腰部舒适贴合，助你灵活无拘，疾速畅跑。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。后身拉链口袋，轻松收纳大部分手机。内置防潮层，帮助装备保持干爽。

其他细节

  • 符合人体工学的衬裤设计，质感柔软，富有支撑力
  • 窄版腰部结合双向抽绳设计，塑就可调节支撑感受

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DM4756-010

免费配送和退换货

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