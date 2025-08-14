Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（无衬裤）质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带手机吗？这款短裤背面配有拉链口袋，方便存放设备。结合侧边口袋，可收纳钥匙或卡片。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

