Nike Dri-FIT Stride
男子速干跑步短裤（无衬裤）
20% 折让
Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（无衬裤）质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带手机吗？这款短裤背面配有拉链口袋，方便存放设备。结合侧边口袋，可收纳钥匙或卡片。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DM4742-010
Nike Dri-FIT Stride
引爆疾速，无拘运动
其他细节
- 顺滑面料结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 后身上部两侧融入透气面料，帮助保持舒爽
- Stride 短裤，为运动而生
- 腰部轻薄升级，弹性适中，助力无拘疾速畅跑
- 侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品
- 后身拉链口袋为手机营造便捷存储空间
- 窄版腰部设计，搭配双向抽绳设计，可供自由调节
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
