 
Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（无衬裤） - 黑/黑

Nike Dri-FIT Stride

男子速干跑步短裤（无衬裤）

20% 折让

Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（无衬裤）质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带手机吗？这款短裤背面配有拉链口袋，方便存放设备。结合侧边口袋，可收纳钥匙或卡片。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DM4742-010

Nike Dri-FIT Stride

20% 折让

引爆疾速，无拘运动

Nike Dri-FIT Stride 男子速干跑步短裤（无衬裤）质感轻盈，专为实现自如无拘的运动匠心打造。后身上部两侧搭配打孔拼接，缔造透气感受。此外，该产品含有再生聚酯纤维。需要随身携带手机吗？这款短裤背面配有拉链口袋，方便存放设备。结合侧边口袋，可收纳钥匙或卡片。

其他细节

  • 顺滑面料结合 Nike Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 后身上部两侧融入透气面料，帮助保持舒爽
  • Stride 短裤，为运动而生
  • 腰部轻薄升级，弹性适中，助力无拘疾速畅跑
  • 侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品
  • 后身拉链口袋为手机营造便捷存储空间
  • 窄版腰部设计，搭配双向抽绳设计，可供自由调节

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DM4742-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。