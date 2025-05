Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue

¥389 ¥499 22% 折让

比赛专属

穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤,助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动,巧搭有助导湿速干的技术,打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。

天高任你飞

Swoosh FLY 图案是 Nike 女子篮球系列的标志。灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列的广告词:“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”(谁说女性不能高飞)。

经典造型,现代性能

法式毛圈针织面料,搭配导湿速干技术,质地柔软且富有结构感。专为篮球运动设计,性能出众,塑就非凡舒适的日常穿着体验。

匠心设计,便捷存储

右侧拉链口袋,便于安全轻松地存取智能手机或其他小物品。