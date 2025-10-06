Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue

¥349 ¥499 30% 折让

比赛专属

穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。

天高任你飞 Swoosh FLY 图案是 Nike 女子篮球系列的标志。灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列的广告词：“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”（谁说女性不能高飞）。 经典造型，现代性能 法式毛圈针织面料，搭配导湿速干技术，质地柔软且富有结构感。专为篮球运动设计，性能出众，塑就非凡舒适的日常穿着体验。 匠心设计，便捷存储 右侧拉链口袋，便于安全轻松地存取智能手机或其他小物品。