 
Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤 - 黑/淡象牙白

Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue

女子速干篮球长裤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。


  • 显示颜色： 黑/淡象牙白
  • 款式： DA6466-010

比赛专属

天高任你飞

Swoosh FLY 图案是 Nike 女子篮球系列的标志。灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列的广告词：“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”（谁说女性不能高飞）。

经典造型，现代性能

法式毛圈针织面料，搭配导湿速干技术，质地柔软且富有结构感。专为篮球运动设计，性能出众，塑就非凡舒适的日常穿着体验。

匠心设计，便捷存储

右侧拉链口袋，便于安全轻松地存取智能手机或其他小物品。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 裤管口采用弹性包边设计
  • 插手口袋
  • NIKE STANDARD ISSUE 标签
  • 刺绣 Swoosh FLY 设计
  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
