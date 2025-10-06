Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue
女子速干篮球长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： DA6466-010
Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue
30% 折让
比赛专属
穿上 Nike Dri-FIT Swoosh Fly Standard Issue 女子速干篮球长裤，助你在球场内外保持出色状态。其灵感源自女子职业球员的场上热身活动，巧搭有助导湿速干的技术，打造舒适的穿着体验和出众的结构化质感。Swoosh FLY 细节代表 Nike 女子篮球系列。
天高任你飞
Swoosh FLY 图案是 Nike 女子篮球系列的标志。灵感源于 80 年代 Nike 篮球系列的广告词：“Who Said Woman Was Not Meant To Fly”（谁说女性不能高飞）。
经典造型，现代性能
法式毛圈针织面料，搭配导湿速干技术，质地柔软且富有结构感。专为篮球运动设计，性能出众，塑就非凡舒适的日常穿着体验。
匠心设计，便捷存储
右侧拉链口袋，便于安全轻松地存取智能手机或其他小物品。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 裤管口采用弹性包边设计
- 插手口袋
- NIKE STANDARD ISSUE 标签
- 刺绣 Swoosh FLY 设计
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： DA6466-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。