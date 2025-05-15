 

Nike Dri-FIT Totality

男子速干短裤（无衬裤）

¥229
黑/黑/铁灰/白色
烟灰/黑/烟灰/黑

Nike Dri-FIT Totality 男子速干短裤（无衬裤）专为训练打造，可导湿速干，塑就简约清爽外观。顺滑面料结合标准版型，无论你在健身房还是在家训练，皆可营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/铁灰/白色
  • 款式： DV9329-010

Nike Dri-FIT Totality

¥229

Nike Dri-FIT Totality 男子速干短裤（无衬裤）专为训练打造，可导湿速干，塑就简约清爽外观。顺滑面料结合标准版型，无论你在健身房还是在家训练，皆可营造非凡舒适感受。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

舒适畅行

针织面料柔软顺滑，结合裤脚开衩设计，带来自如畅动体验。

便捷收纳

插手口袋方便储物，令钥匙和卡片等基本物品触手可及。

其他细节

  • 专为训练打造
  • 无衬里设计
  • 轻盈针织面料
  • 侧边储物口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/铁灰/白色
  • 款式： DV9329-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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