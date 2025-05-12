Nike Dri-FIT Tour
女子透气速干高尔夫长裤
¥669¥84921% 折让
Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫长裤可导湿速干，塑就休闲穿着体验，伴你自信迈向球场。该长裤采用微弹设计，结合充裕收纳空间，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD5609-010
Nike Dri-FIT Tour
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Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫长裤可导湿速干，塑就休闲穿着体验，伴你自信迈向球场。该长裤采用微弹设计，结合充裕收纳空间，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 正面和背面均设有口袋，可收纳手套、备用球等物品
产品细节
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD5609-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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