 

Nike Dri-FIT Tour

女子透气速干高尔夫长裤

¥849

Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫长裤可导湿速干，塑就休闲穿着体验，伴你自信迈向球场。该长裤采用微弹设计，结合充裕收纳空间，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD5609-010

Nike Dri-FIT Tour

¥849

Nike Dri-FIT Tour 女子速干高尔夫长裤可导湿速干，塑就休闲穿着体验，伴你自信迈向球场。该长裤采用微弹设计，结合充裕收纳空间，让你保持冷静镇定，助力瞄球挥杆。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 正面和背面均设有口袋，可收纳手套、备用球等物品

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD5609-010

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