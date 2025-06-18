Nike Dri-FIT
Trophy 幼童速干T恤
¥109¥14926% 折让
Nike Dri-FIT Trophy 幼童速干T恤采用聚酯纤维针织面料，结合经典版型，性能出众，助孩子尽情玩乐。 罗纹圆领设计，缔造舒适穿着体验；面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8224-010
Nike Dri-FIT
¥109¥14926% 折让
Nike Dri-FIT Trophy 幼童速干T恤采用聚酯纤维针织面料，结合经典版型，性能出众，助孩子尽情玩乐。 罗纹圆领设计，缔造舒适穿着体验；面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在玩耍时保持干爽。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB8224-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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