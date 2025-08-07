 
Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干训练短裤（无衬裤） - 烟灰/黑/烟灰

Nike Dri-FIT Unlimited

男子速干训练短裤（无衬裤）

14% 折让

Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干训练短裤（无衬裤）搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。采用弹性面料，塑就自由无拘的运动体验，满足你的训练需求。后身设有隐藏式拉链口袋设计，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/烟灰
  • 款式： DV9331-084

干爽感受

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

畅动自如，舒适非凡

弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。腰部设计有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。

随身物品，轻松收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 四向弹性梭织面料
  • 侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋，提供充裕的收纳空间
  • 弹性腰部搭配可调式双向抽绳设计

产品细节

  • 内置挂环
  • 假门襟
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。