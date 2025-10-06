Nike Dri-FIT Unlimited
男子速干训练短裤（无衬裤）
28% 折让
Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干训练短裤（无衬裤）搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。采用弹性面料，塑就自由无拘的运动体验，满足你的训练需求。后身设有隐藏式拉链口袋设计，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。
- 显示颜色： 沙漠卡其/黑/沙漠卡其
- 款式： DV9331-251
Nike Dri-FIT Unlimited
28% 折让
Nike Dri-FIT Unlimited 男子速干训练短裤（无衬裤）搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。采用弹性面料，塑就自由无拘的运动体验，满足你的训练需求。后身设有隐藏式拉链口袋设计，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。
干爽感受
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
畅动自如，舒适非凡
弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。腰部设计有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。
随身物品，轻松收纳
侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 无衬里设计
- 四向弹性梭织面料
- 侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋，提供充裕的收纳空间
- 弹性腰部搭配可调式双向抽绳设计
产品细节
- 内置挂环
- 假门襟
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/黑/沙漠卡其
- 款式： DV9331-251
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。