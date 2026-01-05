Nike Dri-FIT UV Victory
女子防晒速干长袖印花高尔夫上衣
40% 折让
Nike Dri-FIT UV Victory 女子防晒速干长袖印花高尔夫上衣可单穿，亦可外搭翻领T恤，是晴天穿搭佳选。轻盈面料触感柔软，可导湿速干；拇指孔设计，有助稳固衣袖。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DH2069-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 轻盈针织面料，柔软亲肤
产品细节
- UPF 40+
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
