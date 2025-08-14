 
Nike Dri-FIT Victory 大童（女孩）速干高尔夫翻领T恤 - 神秘火烈鸟红/白色

革新重绎，为你挚爱的翻领T恤注入环保理念。Nike Dri-FIT Victory 大童（女孩）速干高尔夫翻领T恤采用针织面料，质感轻盈，舒适出众。经典设计搭配加长四扣式前襟，塑就新颖外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
  • 款式： DN1967-646

舒适经典

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 翻折领设计
  • 四扣式前襟
  • 下摆开衩设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
