Nike Dri-FIT Victory
大童（女孩）速干高尔夫翻领T恤
10% 折让
革新重绎，为你挚爱的翻领T恤注入环保理念。Nike Dri-FIT Victory 大童（女孩）速干高尔夫翻领T恤采用针织面料，质感轻盈，舒适出众。经典设计搭配加长四扣式前襟，塑就新颖外观。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/白色
- 款式： DN1967-646
舒适经典
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 翻折领设计
- 四扣式前襟
- 下摆开衩设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
