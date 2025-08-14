 
Nike Dri-FIT Victory 女子速干高尔夫短裤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT Victory

女子速干高尔夫短裤

33% 折让
黑/白色
白色/黑

Nike Dri-FIT Victory 女子速干高尔夫短裤质感顺滑且富有弹性，球场内外皆宜，为你的衣橱再添一件理想单品。采用腰带环设计等精致细节，塑就经典外观；设有多个口袋，方便储物。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DZ6023-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 钩扣设计和拉链门襟塑就合身外观
  • 多口袋设计，为随身物品提供充裕的存储空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。