Nike Dri-FIT Victory 女子速干高尔夫短裤质感顺滑且富有弹性，球场内外皆宜，为你的衣橱再添一件理想单品。采用腰带环设计等精致细节，塑就经典外观；设有多个口袋，方便储物。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DZ6023-010
Nike Dri-FIT Victory 女子速干高尔夫短裤质感顺滑且富有弹性，球场内外皆宜，为你的衣橱再添一件理想单品。采用腰带环设计等精致细节，塑就经典外观；设有多个口袋，方便储物。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 钩扣设计和拉链门襟塑就合身外观
- 多口袋设计，为随身物品提供充裕的存储空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
