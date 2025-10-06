当你和标准杆之间只差打上果岭时，要保持冷静，争取胜利。Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助你专注于送杆动作，不被高温影响。采用长袖设计，在清晨开球时缔造包覆感受。

显示颜色： 黑/白色

款式： DN2345-010