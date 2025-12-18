 
Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT Victory

男子速干长袖高尔夫翻领T恤

20% 折让

当你和标准杆之间只差打上果岭时，要保持冷静，争取胜利。Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助你专注于送杆动作，减少高温影响。采用长袖设计，在清晨开球时缔造包覆感受。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DN2345-010

Nike Dri-FIT Victory

20% 折让

导湿速干，出色包覆

当你和标准杆之间只差打上果岭时，要保持冷静，争取胜利。Nike Dri-FIT Victory 男子速干长袖高尔夫翻领T恤可导湿速干，缔造干爽舒适的穿着体验，助你专注于送杆动作，减少高温影响。采用长袖设计，在清晨开球时缔造包覆感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 肩部接缝向前卷边，塑就自如挥杆体验
  • 衣领添加罗纹，有助应对弯卷

产品细节

  •  双扣式前襟设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DN2345-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。