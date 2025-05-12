Nike Dunk Low (GS)
大童运动童鞋复古板鞋
¥479¥59920% 折让
穿上 Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋复古板鞋，彰显对 80 年代的热爱。该鞋款采用经典版型，兼具耐穿性能和出众质感，是运动鞋收藏里的佳选单品，助力畅玩。
- 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
- 款式： DH9765-001
Nike Dunk Low (GS)
¥479¥59920% 折让
尽显篮球文化
穿上 Nike Dunk Low (GS) 大童运动童鞋复古板鞋，彰显对 80 年代的热爱。该鞋款采用经典版型，兼具耐穿性能和出众质感，是运动鞋收藏里的佳选单品，助力畅玩。
经久耐穿
采用天然皮革和合成材质，经久耐穿，塑就复古质感。
经典设计，出众外观
鞋头透气孔，搭配鞋口和鞋舌形状，营造元年款经典外观。
产品细节
- 橡胶鞋底
- 经典鞋带
- 显示颜色： 白金色/狼灰/白色
- 款式： DH9765-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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